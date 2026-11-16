İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’a yönelik medya kampanyası ve temelsiz suçlamalara tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin medya aygıtı ve psikolojik savaş mekanizması tarafından organize edilen kötü niyetli bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını savundu.

Bekayi, Fransa’da gündeme gelen sözde “buzdolapları” dosyasından ABD’li yetkililere yönelik suikast iddialarına kadar uzanan haberlerin, İran’ı yalnızca Batılı hükümetler için değil, sıradan vatandaşların günlük yaşamı için de tehdit olarak göstermeyi hedeflediğini belirtti.

Bu kampanyanın amacının açık olduğunu vurgulayan Bekayi, ABD ve Avrupa kamuoyunun liderlerinin savaş politikalarını desteklememesi üzerine korku ve dehşet üretilerek insanların savaşa destek vermeye yönlendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Bekayi, bu yolla Batılı liderlerin siyasi ve askeri maceralarının vatandaşların güvenliğini koruma gerekçesiyle meşrulaştırılmak istendiğini, ABD’li yetkililere yönelik suikast tehdidi iddiaları üzerinden de savaşın onlar açısından kişisel bir meseleye dönüştürülmeye çalışıldığını kaydetti.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında yetkililere suikast düzenleyerek ve sivilleri hedef alarak devlet terörizmini en açık biçimde sergilediğini savunan Bekayi, İran’ın ise meşru direniş ve savunma hakkı çerçevesinde karşılık verdiğini söyledi.

İran’ın düşmanlarını taklit etmeye veya liderlerinin yanlış kararları nedeniyle zaten mağdur olan sıradan vatandaşların yaşamını aksatmaya ihtiyaç duymadığını belirtti.

Bekayi, ABD’li yetkililerin daha önce savaşta zafer kazandıklarını ileri sürmelerine rağmen bugün askeri sığınaklarda saklanıp kaçmalarının, liderlerinin yalanlarından ve ABD yönetiminin İsrail rejiminin önceliklerini uygulayan bir yapıya dönüşmesinden öfkeli olan halkın merhametini kazanmaya yönelik olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’li yetkililerin giderek artan korku ve psikolojik çöküşünün hiçbir yöntemle giderilemeyeceğini savunarak, İran’ın saldırganı yenilgiye uğratmak için saldırgana dönüşmesine veya “kaybedenlerin oyununda” yer almasına gerek olmadığını belirtti.