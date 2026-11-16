Karadeniz'de, Romanya'dan Mısır'a buğday taşıyan Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında battığı bildirildi. Gemideki 12 Türk mürettebattan haber alınamazken bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan gemi, Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine acil yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısının ardından geminin Bulgaristan açıklarında battığı belirtildi.

Gemide patlama meydana geldiği iddia edildi

Bulgaristan basınında yer alan haberlerde, 1988 yapımı BETUL 8'in patlama sonucu battığı öne sürüldü. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken olayın deniz mayınından veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

Patlama iddiasına ilişkin henüz kesinleşmiş bir neden açıklanmadı.

12 Türk mürettebat için arama-kurtarma çalışması

Olayın, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiği belirtildi.

Kayıp 12 Türk denizciyi bulmak amacıyla Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

BETUL 8 gemisi hakkında bilinenler

Somali bayraklı BETUL 8, Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyordu. Geminin, Marşal Adaları merkezli Optimus Marine şirketine kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği belirtildi.