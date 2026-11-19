İran'ın Fars Körfezi TV kanalına konuşan Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, düşmanın artık ülke sınırlarına yaklaşmaya cesaret edemediğini ve sınırlardan 400 kilometreden fazla uzaklıkta bulunduğunu söyledi.
Tuğgeneral Ekreminiya, “Dayatılan üçüncü savaş, Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Düşman şartlarımızı kabul etmedikçe Hürmüz Boğazı açılmayacaktır” dedi.
Hürmüz Boğazı’ndan günlük 20 milyon varil petrol taşındığı yönündeki iddiaları yalanlayan Tuğgeneral Ekreminiya, “Hürmüz Boğazı doğudan batıya İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin gözetimi ve kontrolü altındadır” ifadelerini kullandı.
Komşu ülkelere çağrı
Komşu ülkelere seslenen Tuğgeneral Ekreminiya, “Size kardeş olduğumuzu söylüyorum. Amerikalılar size güvenlik getirmiyor. Bölgede iç güvenliği tesis etmek için Amerika’nın terörist ordusunu ülkelerinizden çıkarın” diye konuştu.
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