Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde gerçekleştirdikleri üçlü görüşmeyi değerlendirdi. Çin-Rusya-ABD zirvesinin olumlu, yapıcı ve verimli geçtiğini belirten Şi, üç ülkenin dünya barışını koruma konusunda aynı görüşü paylaştığını ve hepsinin zorlukla kazanılan barışın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Üç ülkenin de büyük devletlerin her ülkenin meşru güvenlik endişelerini ciddiye alması ve farklılıkların çözümünde diyalog ile müzakerenin doğru seçenek olduğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Şi, “Diyalog kesilmediği ve kapılar kapanmadığı sürece barış için umut vardır” dedi.

Şi, liderlerin ayrıca zorlukların üstesinden gelmek için iş birliğinin şart olduğu konusunda da mutabık kaldıklarını kaydederek, üç ülkenin zirvede varılan mutabakatların gereğini yerine getirmesi, iletişimi güçlendirmeye devam etmesi, iş birliği yoluyla barışı teşvik etmesi ve daha iyi bir dünya inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.