İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergâhtan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını ve alev aldığını açıkladı.

Açıklamada, “ABD’nin kaçakçı ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndan izin verilmeyen güzergâhtan geçmeye çalışan bir petrol tankeri, Hısab Limanı girişinde deniz mayınlarına çarparak patladı ve yangın çıktı.” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’ndeki tüm deniz araçlarının hareketlerinin yakından takip edildiğini belirterek hiçbir ihlalin gözden kaçmadığını vurguladı.

Açıklamada, tankerlerin deniz mayınlarına çarpmasının nedeninin Hürmüz Boğazı kurallarını ihlal ederek izin verilmeyen güzergâhları kullanmaları ve ABD’nin “yağmacı ve kaçakçı ordusunun” yalanlarına güvenmeleri olduğu ileri sürüldü.