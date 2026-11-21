El Mesire televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Yemen’in kuzeyindeki Taiz vilayetine bağlı Muha ilçesine sekiz hava saldırısı düzenledi.
Haberde, savaş uçaklarının bölge üzerindeki uçuşlarının devam ettiği belirtildi.
Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının Yemen’in Taiz vilayetindeki Muha ilçesini sekiz kez bombaladığı, bölge üzerindeki uçuşların sürdüğü bildirildi.
El Mesire televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Yemen’in kuzeyindeki Taiz vilayetine bağlı Muha ilçesine sekiz hava saldırısı düzenledi.
Haberde, savaş uçaklarının bölge üzerindeki uçuşlarının devam ettiği belirtildi.
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