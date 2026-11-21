İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre ABD ordusu, dün gece geniş kapsamlı hava desteği sağlayarak Hürmüz Boğazı üzerinden tankerlerin geçişini ve yakıt kaçakçılığı yapılan sevkiyatları desteklemeye çalıştı.

Operasyonel raporlara dayandırılan açıklamada, hava desteğinin yakıt ikmal uçakları, F-16, F/A-18 ve F-35 savaş uçakları, P-8 Poseidon deniz devriye uçakları, çok sayıda helikopter ve MQ serisi İHA’larla sağlandığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, söz konusu hareketlilik sırasında Hürmüz Boğazı’nın güney kesiminde iki tankerde patlama ve şiddetli yangın meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamaya göre ilk olay Umman’daki Khasab Limanı yakınlarında, ikinci olay ise bu sabah erken saatlerde Ganem Adası kıyılarının yaklaşık 3 kilometre açığında yaşandı. Devrim Muhafızları, patlamaların deniz trafiği kurallarını ihlal eden gemilerin deniz mayınlarına çarpması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı yeni nesil hava savunma sisteminin, operasyon kapsamında gözetleme ve hava koruma görevini yürüttüğü belirtilen ABD’ye ait gelişmiş MQ-9 tipi keşif-saldırı İHA’sını Hürmüz Boğazı’nın batısında düşürdüğü kaydedildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda gemilerin seyir sistemlerini kapatarak, izinsiz güzergâhlardan ve Deniz Kuvvetleri’nin trafik kontrol merkeziyle koordinasyon kurmadan geçiş yapmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, bu tür geçişlerin ihlal ve “ABD’nin saldırgan ordusuyla iş birliği” olarak değerlendirileceği ve kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında yer alan iddialara ilişkin bağımsız doğrulama bilgisi paylaşılmadı. “Bu rapor devam ediyor” notuyla açıklamanın süreceği belirtildi.