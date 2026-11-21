Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, ilk kez Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze üslerinden birini ziyaret etti.

Bu ziyaret sırasında, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni çift füze fırlatma sistemi de tanıtıldı.

Tümgeneral Vahidi, burada yaptığı açıklamada, “Tüm NATO ülkeleri İran'a karşı birleşmişti; ancak Allah'ın izniyle zafer elde edemediler. NATO Genel Sekreteri, NATO ülkelerinden İran'a yönelik 5 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğini itiraf etti” dedi.

İranlı komutan, "Düşmanın zelik duruma düştüğünü her geçen gün daha fazla göreceğiz; bu durum, hakkın batıla karşı galip geleceğini açıkça ortaya koymaktadır. Allah, batılı yok etmeye karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

