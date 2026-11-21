Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musavi ile birlikte bir füze şehrini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Musavi, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin düşmana karşı operasyonel kabiliyetlerine dikkat çekerek, harekat alanının tamamen İran'ın kontrolünde olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Musavi, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in emirlerini tüm operasyonel alanlarda yerine getirmeye tam olarak hazır olduğunu belirtti.

"Caydırıcı ve yok edici yeni teknolojiler geliştirildi"

hava-uzay kuvvetlerinin yeteneklerinin her iki savaş sürecinde de katlanarak arttığını belirten Tuğgeneral Musavi, "Organizasyonumuz bünyesinde, düşmanı dehşete düşürecek ve etkisiz hale getirecek yeni ve etkili askeri ürünler ile sürpriz teknolojiler geliştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Savaş kurallarını biz belirliyoruz”

Güç kullanımında ve tehditlere karşı müdahalede hiçbir tereddüt yaşanmayacağını vurgulayan Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı, "Savaş sahası İran'ın elindedir ve savaşın kurallarını biz belirliyoruz” diye konuştu.

