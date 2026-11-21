İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ülkenin güneyindeki operasyonel birliklerin savaş yeteneklerini yerinde inceledi.

Tuğgeneral Ekreminiya, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kuramayacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın doğusundan batısına kadar tüm bölge, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gözetimi ve kontrolü altındadır. Bölgedeki sular üzerindeki hakimiyetimiz ve deniz hareketliliğini sürekli izleyen operasyonel hazırlığımız tamamen görünür durumdadır" dedi.

"Düşman hedeflerine ulaşamadı"

Kıyılarda konuşlu İranlı birliklerin mücadelesini, düşmanın hedeflerine ulaşmasını engelleyen en önemli unsur olarak nitelendiren Askeri Sözcü, "Düşman bugüne kadar toprak işgali, ülkenin bölünmesi veya İran'a hakim olma gibi hedeflerine ulaşamamıştır.” ifadesini kullandı.

"Anında yanıt vereceğiz"

Tuğgeneral Ekreminiya, düşmanın istediği zaman savaşı başlatıp istediği zaman durdurabileceği yanılgısına kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Her türlü yeni saldırıya kararlı ve acil yanıt verilecektir. Ülke savunması sadece belirli bir coğrafi sınırla sınırlı kalmayacaktır” diye konuştu.