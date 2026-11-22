El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Mekke'yi herhangi bir tehlikenin tehdit etmediğini açıkladı.

Seri, Mekke bölgesine yönelik tek tehdidin Suudi Arabistan’dan kaynaklandığını ifade etti.

Yemen halkının Mekke'yi ve tüm İslamî kutsal mekânları kutsal kabul ettiğini vurgulayan Seri, Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesinde tehlike bulunduğuna ilişkin propagandasını “akıl almaz bir yalan” olarak nitelendirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen güçlerinin operasyonlarında Suudi Arabistan’ın petrol tesisleri ve askerî üslerinin hedef alındığını ifade etti.

Yahya Seri’nin açıklaması, Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu’nun Mekke'de tehlike uyarısı yapıldığını ileri sürmesinden saatler sonra geldi.