Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ankara'nın mevcut politikasının Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik olduğunu ve şu ana kadar Yemen topraklarına Türk askerî birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Fidan, Mekke İttifakı'nın yapısına ilişkin temel kararların alındığını, genel sekreterlik ve askerî karargâh başta olmak üzere temel mekanizmalarının oluşturulduğunu ifade etti.

Ankara ile Riyad arasındaki savunma iş birliğine değinen Fidan, Türkiye'nin hava savunması, elektronik harp ve diğer alanlarda Suudi Arabistan'a gerekli desteği sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki gelişmeler konusunda yaklaşık 30 ülkeyle iş birliği yürüttüğünü aktaran Fidan, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin de Yemen Silahlı Kuvvetlerine ait mevzileri defalarca hava saldırılarıyla hedef aldığını söyledi.

Türkiye'nin geniş çaplı bir savaşa katılma ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, böyle bir savaşa katılımın teknik ve hukuki süreçlerin tamamlanmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) yetki alınmasını gerektirdiğini vurguladı.