İran Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Kureyşi, 3. Ümit Medya Kupası'nda yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Kureyşi, silahlı kuvvetlerin silah menzili ve coğrafi faaliyet alanına yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönündeki komutanlık talimatının, İran halkını dünyanın herhangi bir noktasında ve herhangi bir araçla tehdit eden herkesin, tehdidin niteliğine uygun şekilde karşılık göreceği anlamına geldiğini söyledi.

İran'ın şehit liderinin, “vur-kaç döneminin sona erdiği” yönündeki vurgusunu hatırlatan Tuğgeneral Kureyşi, bu yaklaşımın İran halkına yönelik her türlü tehdidin uygun bir karşılıkla karşılanacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Tehdit koşullarının değiştiğine ve ABD güçlerinin İran sınırlarından uzaklaşmasına değinen Tuğgemeral Kureyşi, ABD'nin İran'ın savunma kapasitesinden duyduğu endişe nedeniyle sınır bölgelerinden uzaklaştığını ve artık daha uzaktaki askerî üsleri kullandığını belirtti. Tehdit koşullarındaki değişime paralel olarak savunma stratejilerinin de yeniden gözden geçirildiğini kaydetti.

Tuğgeneral Kureyşi, geçmişte askerî değerlendirmelerin tehdit menzilini yaklaşık 2 bin kilometre olarak belirlediğini, bu nedenle füze, İHA ve diğer silahların menzilinin bu sınırın ötesine çıkarılmasına gerek görülmediğini söyledi.

Silahların isabet hassasiyetinin artırılmasının önemine de dikkat çeken Tuğgeneral Kureyşi, füzelerin çok yüksek hassasiyete ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, belirli boyutlardaki bir hedefin tam merkezinden vurulabilecek kapasiteye ulaşılmasının önemini vurguladı.

Silahların hassasiyetinin artırılması ile operasyonel kabiliyetler arasındaki ilişkiye değinen Tuğgeneral Kureyşi, füze menzilinin artırılması yönünde karar alınması halinde mevcut teknik kapasitenin yapılacak değişikliklerle menzilin birkaç katına çıkarılmasına imkân tanıdığını ifade etti.

Silahlı kuvvetlerin hazırlık durumuna ilişkin de konuşan Tuğgeneral Kureyşi, sahip olduğu bilgilere göre, Devrim Lideri'nin askerî teçhizat, silah sistemleri, istihbarat ve ateş gücü alanlarında hazırlıklı olunmasına yönelik talimatının yerine getirildiğini söyledi.

Tuğgeneral Kureyşi, ABD'nin İran sınırlarından uzaklaşarak bin veya 2 bin kilometre mesafedeki üslere konuşlanmakla kendisini güvende hissedeceğini düşünmemesi gerektiğini belirterek, bu mesafelerde de güvenliklerinin garanti olmadığını savundu.

Tuğgeneral Kureyşi, Devrim Lideri'nin uygun zamanda vereceği talimatın silahlı kuvvetler tarafından hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.