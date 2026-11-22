El-Meyadin’in haberine göre Suudi savaş uçakları bugün şafak saatlerinde Yemen’in başkenti Sana’nın çeşitli bölgelerini hedef aldı.

Haberde, Sana’nın güneybatısında bulunan Cebel Attan bölgesinin en az beş kez bombalandığı belirtildi.

Suudi savaş uçaklarının saldırılarında Yemen’in farklı vilayetlerindeki iletişim ağları ve telekomünikasyon kuleleri de hedef alındı. Ayrıca Hudeyde Uluslararası Havalimanı’nın en az üç kez bombalandığı bildirildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı ise Saada ve Taiz’e düzenlenen saldırılarda, aralarında bazı göçmenlerin de bulunduğu 11 sivilin yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün gece yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 71 hava ve füze saldırısıyla ülkenin sivil altyapısını hedef aldığını belirtmişti.