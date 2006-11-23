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23 Kasım 2006 - 14:06

HAMAS, İsrail’i vuruyor

HAMAS, İsrail’i vuruyor

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (HAMAS) askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Filistin topraklarının işgalcisi İsrail'in güneyindeki Sderot kenti sakinlerini İsrail’e karşı saldırılar konusunda uyardı.

İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Sderot kentine yönelik roket saldırılarının süreceğini belirttiği açıklamasında, "Saldırıları durduracak tek şey Sderot sakinlerinin gidişi olacaktır" dedi.
Sözcü, "Saldırılarımız roket saldırılarıyla sınırlı kalmayacak, bunu önümüzde günlerde kanıtlayacağız" tehdidinde de bulundu.
İsrail'in güneyindeki 30 bin nüfuslu Sderot kasabası, terör rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerine karşı Filistinli direnişçilerin misilleme eylemlerine  sahne oluyor.
Örgüt sözcüsü, "Siyonist düşman, Sderot halkını Gazze Şeridi'ne her gün düzenlediği baskınlarla roket saldırılarını sona erdirebileceğine inandırıyor. Biz de onlara, roketlerin atılmaya devam edeceğini söylüyoruz" ifadesini kullandı.
 
News Code 411067

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