HAMAS, İsrail’i vuruyor

İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Sderot kentine yönelik roket saldırılarının süreceğini belirttiği açıklamasında, "Saldırıları durduracak tek şey Sderot sakinlerinin gidişi olacaktır" dedi.Sözcü, "Saldırılarımız roket saldırılarıyla sınırlı kalmayacak, bunu önümüzde günlerde kanıtlayacağız" tehdidinde de bulundu.İsrail'in güneyindeki 30 bin nüfuslu Sderot kasabası, terör rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerine karşı Filistinli direnişçilerin misilleme eylemlerine sahne oluyor.Örgüt sözcüsü, "Siyonist düşman, Sderot halkını Gazze Şeridi'ne her gün düzenlediği baskınlarla roket saldırılarını sona erdirebileceğine inandırıyor. Biz de onlara, roketlerin atılmaya devam edeceğini söylüyoruz" ifadesini kullandı.