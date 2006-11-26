Gül'den PKK açıklaması

Gül, CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in soru önergesine verdiği yazılı cevabında Türkiye'nin Irak'taki olayları yakından takip ettiğini belirtti. Bu ülkede demokratik, şeffaf, halkı ve komşularıyla barışık bir yönetimin iş başına gelmesini arzu ettiklerine işaret eden Bakan Gül, "Bu görüşten hareketle, başından bu yana Irak'taki siyasi sürece tam destek vermekte, Irak hükümeti ile işbirliğini her alanda geliştirmeyi öngörmektedir.Türkiye Irak'taki gelişmelere ilişkin olarak, komşularının yanı sıra dost ve müttefik ülkeler ile de diyaloğa önem vermektedir. Bu bağlamda ABD ile Irak konusunda her düzeyde danışmalar sürmektedir" ifadelerini kullandı.Gül, Kuzey Irak'taki PKK varlığının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğüne de değindiği cevabında bu çerçevede son dönemde koordinatörlük mekanizmasının işletildiğini hatırlatarak, "Türkiye, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla, Irak ve ABD makamları nezdinde girişimlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" şeklinde konuştu.