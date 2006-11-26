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26 Kasım 2006 - 10:31

Putin: ‘İran meselesi adil yolarla çözülmeli’

Putin: ‘İran meselesi adil yolarla çözülmeli’

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin İran İslam Cumhuriyetinin nükleer meselesinin adilane yollarla çözümlenmesini istedi.

Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Putin, AB ile taktiksel bazı ihtilafların olmasına rağmen Rusya’nın İran ve Ortadoğu meselelerinin adilane çözümlenmesini istediğini yazdı.
Helsinki’de Rusya ve AB liderleri oturumu münasebetiyle Putin, Rusya ve AB’nin uluslar arası özellikle nükleer silahların yayılması gibi konularda aynı görüşlere sahip olduğunu anlatan bir konuşma da yaptı.
 
News Code 412129

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