Putin: ‘İran meselesi adil yolarla çözülmeli’

Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Putin, AB ile taktiksel bazı ihtilafların olmasına rağmen Rusya’nın İran ve Ortadoğu meselelerinin adilane çözümlenmesini istediğini yazdı.Helsinki’de Rusya ve AB liderleri oturumu münasebetiyle Putin, Rusya ve AB’nin uluslar arası özellikle nükleer silahların yayılması gibi konularda aynı görüşlere sahip olduğunu anlatan bir konuşma da yaptı.