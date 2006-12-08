Durian fırtınasında ölü sayısı arttı

Fırtınada Ben Tre bölgesinde 14, Phu Yen'de 3, Ho Çi Min kentinde 2, Tien Giang'da 2, Binh Thuan'da 2, Kuang Ngai and Vinh Long bölgelerinde de birer kişinin yaşamlarını yitirdiği belirtildi.Ülkede toplam 29 kişinin hala kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Fırtınada 120 bin evin yıkıldığı da ifade edildi.