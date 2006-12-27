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27 Aralık 2006 - 13:09

İran 3000 Santrifüj En Kısa Zamanda Faaliyete Koyacak

İran 3000 Santrifüj En Kısa Zamanda Faaliyete Koyacak

Güvenlik Konseyi’nin İran aleyhindeki yaptırım kararına Tahran, 3000 santrifüjü yakın bir zamanda faaliyete geçirerek misillemede bulunacağını bildirdi.

İslami İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, en  kısa zamanda 3000 santrifüjün faaliyete geçeceğini söyledi.
Güvenlik Konseyi’nin kararı konusunda oturum düzenleyen  İran İslami Şura Meclisi’nin sözkonusu oturumundan sonra  basın mensuplarının sorularına cevap veren veren  Mutteki,  Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararını kınayarak, İran’ın  karardan etkilenmeksizin kendi bildiği yolda nükleer  teknolojiden barış amaçlı yararlanmaya dayalı faaliyetlerini sürdüreceğini ve bu doğrultuda  İran’ın uranyum zenginleştirme işleminde kullanılmak üzere 3000 santrifüjü yakın bir zamanda faaliyete geçireceğini söyledi.
Mutteki, 3000 bin santrifüjün yakın bir zamanda faaliyete geçirilmesinin İran’ın ilk tepkisi olarak değerlendirilebileceğini  belirterek  meclistin hükümetten Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğini gözden geçirmesini istemesine hükümetin de muvafık olduğunu söyledi.
Mutteki açıklamasında ayrıca  nükleer silahlara sahip güçlerin, nükleer enerji faaliyetlerinde bulunan İran’a uluslar arası kanunları gözardı ederek  yaptırım kararı almalarının kabul edilemez bir anlayışın simgesi olduğunu söyledi.
News Code 427470

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