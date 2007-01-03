"Ölüm Cezası Her Devletin Kendi Kararı"

BM'de resmen göreve başlamasının ilk gününde gazetecilerle konuşan Ban,Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmesiyle ilgili sorular üzerine, Saddam'ın Irak halkına karşı utanç verici suçlar işlediğini belirtti.Saddam’ın işlediği suçların kurbanlarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydeden Ban, ''Ölüm cezası her devletin kendisinin karar vereceği bir konudur. BM Genel Sekreteri olarak (suç işleyenlerin) cezadan muaf olmasına kesinlikle karşı çıktığım gibi, uluslararası toplum üyelerinin uluslararası hukukun her yönüne gereken saygıyı göstermesi gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu.Ban, Saddam'ın idam edilmesinin Irak'a istikrar getirip getirmeyeceği sorusuna ''Irak halkı ve hükümeti geçmişleriyle ilgili bir adım attı. Umarım uluslararası toplum da hukukun üstünlüğünü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yerleştirmeye çalışır'' cevabını verdi.Ban, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili altılı görüşmelerin gündeminin en üst sıralarında olduğunu ve eski Güney Kore Dışişleri Bakanı olarak bu meseleyle başından beri kişisel olarak ilgilendiğini vurguladı. Ban, altılı görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi için yoğun çaba sarf edeceğini belirtti.