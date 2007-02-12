Arap Birliği, İsrail'i Şikayet Etti

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, ''Arap Birliği, Dörtler'e (ABD, Rusya, BM ve AB) sorumluluklarını yerine getirmesi ve işgalci kuvvet İsrail'e bu saldırıyı derhal durdurması için baskı yapması çağrısında bulunmaktadır'' denildi.Arap Birliği ayrıca İsrail'in hafriyat çalışmasını yasa dışı olarak niteledi ve BM'deki Arap gruplarından Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasını istedi. İsrail, Mescidi Aksa’ya çıkan tahrip olmuş rampanın yerine yeni bir yaya yolu yapmak için Magrib Kapısı yakınında hafriyat çalışması başlatmıştı.