İran'da askeri bir helikopter düştü

Görev uçusu sırasında düşen helikopterde 8 kişinin olduğu bildirildi. Öte yandan İslami İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Türkiye ile ortak sınırlara yakın bölgeleri teröristlerden temizleme operasyonlarında 17 terörist öldürüldüğü bildirildi.Haberde İran Devrim Muhafızlarıyla rejim muhalifi unsurlar arasında Türkiye sınırına 17 kilometre mesafede çatışma çıktığı ve çıkan çatışmada 17 İslam nizamı muhalifinin öldürüldüğü belirtildi.Terörist gruptan çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken, teröristlerin hangi gruba ait olduklarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.