Mutteki: Nükleer faaliyetler konusunda başka ülkelerle ortaklığa hazırız

Londra’da yapılan 5+1 grubu oturumuna değinerek, İran nükleer faaliyetlerinin şeffaf ve açık olduğunu ve İran nükleer faaliyetlerinin her aşamasına, nükleer tesisler ve nükleer yakıt üretimine başak ülkelerin özel veya kamu şirketlerinin ortak olabileceği önerisi getirdiklerini belirten Mutteki, İran’ın karşılıklı güven ortamı yaratılmasından yana olduğunu, İran’ın nükleer faaliyetlerinin UAEK denetimleri ve denetim kameraları altında tam bir denetim içinde yürütüldüğünü ve denetim için her hangi bir kısıtlama bulunmadığını anımsatarak, İran nükleer dosyasının Güvenlik Konseyi’ne götürülmesinin siyasi ve hukuk dışı bir girişim olduğunu, Elberadey’in hiçbir raporunda barışçıl hedeflerden sapıldığı yönünde bir görüş bildirilmediğini vurguladı.Mutteki İran’ın gelecekte de İran nükleer programlarının barışçıl hedeflerden sapmayacağı yönünde güvence vermeye ve NPT anlaşmasını güçlendirecek girişimleri desteklemeye hazır olduğunu bildirerek, İran’ın kesinlikle nükleer silah üretmek gibi bir hedefinin bulunmadığını, Batının taahhütlerine sadık kalmadığını, İran’ın batıyla 200 yıldır yapılan anlaşmalarında İran halkının çıkarları öne çıkınca Batının anlaşmalara uymadığının görüldüğünü belirtti.Mutteki Tahran’da düzenlenen Latin Amerika konferansının hiçbir ülke aleyhine olmadığını halkların çıkarlarını güttüğünü, Latin Amerika ülkeleriyle İran arasında ortak siyasi görüşlerin bulunduğunu ve uluslar arası ilişkilerin adalet eksenli olmasını savunduklarını açıkladı.