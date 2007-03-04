Helikopter düşürenler öldürüldü

Açıklamada, "Müttefik kuvvetleri, hava saldırısında önemli teröristlerinöldüğünü tahmin ediyor. İstihbarat raporları, bu şebekenin müttefik uçaklarını tehdit etmekten sorumlu olduğunu gösteriyordu" denildi.Direnişçiler, 20 ocaktan bu yanahelikopter düşürmüşlerdi.Amerikalı komutanlar, direnişçilerin, müttefiklerin helikopterlerini hedef almak suretiyle Bağdat'ta geçen ay başlatılan güvenlik operasyonunu zayıflatmayı amaçladıklarını düşünüyorlar.Bu arada, Irak Savunma Bakanlığı, Irak güvenlik güçlerinin Anbar'da 39 militanı öldürdüğünü, 30 militanı da yakaladığını bildirdi..