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5 Mart 2007 - 00:50

Helikopter düşürenler öldürüldü

Helikopter düşürenler öldürüldü

TAHRAN-5 Mart 2007 (MNA)-- ABD ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının dün Bağdat'ın kuzeyindeki Taci yakınında yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Müttefik kuvvetleri, hava saldırısında önemli teröristlerin
öldüğünü tahmin ediyor. İstihbarat raporları, bu şebekenin müttefik uçaklarını tehdit etmekten sorumlu olduğunu gösteriyordu" denildi.
Direnişçiler, 20 ocaktan bu yana 8 helikopter düşürmüşlerdi.
Amerikalı komutanlar, direnişçilerin, müttefiklerin helikopterlerini hedef almak suretiyle Bağdat'ta geçen ay başlatılan güvenlik operasyonunu zayıflatmayı amaçladıklarını düşünüyorlar.
Bu arada, Irak Savunma Bakanlığı, Irak güvenlik güçlerinin Anbar'da 39 militanı öldürdüğünü, 30 militanı da yakaladığını bildirdi..
 
News Code 456799

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