Dünya pazarlarında petrol fiyatları arttı

Güvenlik Konseyi’nin İran aleyhinde haksız ve kanunsuz yeni karar ile Nijerya’da meydana gelen sorunların sonucu olarak dünya pazarlarında petrol fiyatları artarak varil başına petrol fiyatı 62 dolara ulaştı. New York borsasında mayıs ayı teslimli petrol fiyatları 22 sent artarak 62,5 dolara ulaştı. 2007 yılının başlamasıyla 51 dolar seviyesinde seyreden petrol fiyatları % 25’lik artışla 62,5 dolar seviyesine yükseldi. Dünyanın 4. en büyük petrol ihracatçısı İran, BM’in nükleer denetimcileriyle işbirliğini yeni ambargo kararlarının telafi edilmesi amacıyla askıya alma kararını açıkladığı da belirtildi.