Ahmedinejad ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi

Mehr Ajansı’nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanlığının Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İslami İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'ın elindeki İngiliz kadın asker Faye Turney'nin serbest bırakılmasına ilişkin Türkiye'nin talebini olumlu biçimde inceleyeceğini açıkladı. Mahmud Ahmedinejad, İran Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ''İran, Türkiye'nin Faye Turney'yi serbest bırakma talebini 'olumlu bir bakışla' inceleyecek'' dedi. İngiliz güçlerin özellikle son yıllarda uluslar arası kanunları ve İran sınırlarını bir çok kez ihlal ettiğini ve bu konuda İngiltere’yi uyardıklarını söyleyen Ahmedinejad, İngiltere’nin suçlu olmasına rağmen, ortamı germeye çalıştığını ve diplomatik çözüm ve özür dilemesi yerine basın yoluyla kışkırtıcı tutum sergilediğini ve bu tutumun da hiçbir faydasının olmayacağını söyledi. Haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmedinejad ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'nin 15 İngiliz askeriyle görüşebileceğini söylediği, ayrıca İngiliz kadın askerin serbest bırakılması talebinde bulunduğu belirtildi. Haberde, ''İngiliz hükümetinin kötü tutumu nedeniyle bu dosyanın hukuki bir yola girdiğini belirten Ahmedinejad, Türkiye talebinin olumlu bir bakışla incelenmesi için talimat verdi'' denildi. Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ile görüştüğünü söylemiş ve Mutteki'den öncelikle bayan esirin serbest bırakılması konusunda yardımcı olmalarını rica ettiğini, Mutteki'nin de kendisine bayan esiri sorgulanmasının ardından en kısa zamanda serbest bırakabileceklerini söylediğini kaydetmişti.