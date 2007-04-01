İsrail, Necef'te yeni bir kent kuruyor

Kentin kurulması kararı, İsrail kabinesinde de oy birliğiyle kabul edildi. İsrail ordusunun eğitim üslerinden Hadrahah'dan esinlenerek "Bahadim" adı verilmesinin öngörüldüğü yeni kentte yaklaşık 11 bin subay ile asker barınacak. Planın kabul edilmesi üzerine Bakanlar Kurulunda değerlendirme yapan İsrail Başbakanı Ehud Olmert, bunun Necef için tarihi bir an olduğunu ve bölgedeki Ber Şeva kentine ve tümüyle ülkenin güneyi için büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bahadim kentinin kuruluşunun tüm bölgenin çehresini değiştireceğini söyleyen Olmert, binlerce kişi için yeni iş alanları açılacağını ve nitelikli insanların bölgeye yerleşimi için itici güç yaratacağını belirtti. İnşaatlara eylül ayından itibaren başlanması