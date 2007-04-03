Ukrayna’da turuncu kriz

Rusya yanlısı Başbakan Viktor Yanukoviç’i, güçlerini anayasayı ihlal edecek şekilde genişletmekle suçlayan Devlet Başkanı, kararını, “Devletin egemenliğini ve bütünlüğünü korumakla yükümlüyüm” sözleriyle savundu. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Başkanlığı kararnamesinin yayımlanmasının hemen ardından parlamento ise olağanüstü toplanarak, Yuşçenko’nun fesih kararının kabul edilmemesi yönünde bir karar aldı. 261 parlamenterin oyuyla kabul edilen kararda, Devlet Başkanı Yuşçenko’nun kararnamesinin “bir darbeye yönelik adımın tüm işaretlerini taşıdığı” belirtildi. Yuşçenko yandaşları, Rusya yanlısı koalisyonun, Devlet Başkanı’nın iktidarına zorla el koymaya çalıştığını öne sürüyor. Başkent Kiev, haftasonundan bu yana, rakip grupların protesto gösterilerine sahne oluyor. Rusya yanlısı Başbakan Viktor Yanukoviç’i, güçlerini anayasayı ihlal edecek şekilde genişletmekle suçlayan Devlet Başkanı, kararını, “Devletin egemenliğini ve bütünlüğünü korumakla yükümlüyüm” sözleriyle savundu. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Başkanlığı kararnamesinin yayımlanmasının hemen ardından parlamento ise olağanüstü toplanarak, Yuşçenko’nun fesih kararının kabul edilmemesi yönünde bir karar aldı. 261 parlamenterin oyuyla kabul edilen kararda, Devlet Başkanı Yuşçenko’nun kararnamesinin “bir darbeye yönelik adımın tüm işaretlerini taşıdığı” belirtildi.