'İran, Asker Krizinde Amacına Ulaştı'

İslami İran yönetimi, İngiltere ile diplomatik savaşa dönüşen ve dün Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın sürpriz kararıyla sona eren asker krizinde "amacına ulaştığını" bildirdi. Velayeti, açıklamasında İngiltere yönetiminin de askerlerin salıverilmesinden bir gün önce İran'a bir özür mektubu gönderdiğini belirtti. Aynı zamandan İran eski Dışişleri Bakanı olan Ali Ekber Velayeti, "İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü savunmaya kararlı olduğunu ve korkmadığını göstermiştir" dedi. Velayati, devlet televizyonunda yer alan açıklamasında "İran, İngiliz askerleri affederek amaçlarına ulaşmıştır" şeklinde konuştu. Velayati, "İran, İngiltere'nin bir ihlal olduğunu kabul etmesi ve özür dilemesini şart koşmuştur. Askerlerin salıverilmesinden önce İngiltere Başbakanı bir özür mektubu göndermiştir" diye ekledi.