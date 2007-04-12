Endonezya'daki deprem, Simeulue adasını 1,2 metre yükseltti, mercan kayalıklarını yok etti

Kıyıdaki 35 bölgede incelemede bulunan bilim adamları, depremin Simeulue adasının 1,2 metre yükselmesine yol açtığını, bunun da adayı çevreleyen mercan kayalıklarının büyük bölümünün ölümüne yol açtığını tesbît etti. Tabiî Hayatı Koruma Derneği'nden Dr. Stuart Campbell, "Bu nadiren görülen bir toplu ölüm olayı. Depremin denizden yükselmelerine yol açtığı mercanların hiçbiri yaşamadı" dedi. Campbell, Simeulue'deki bazı bölgelerde mercanların deprem öncesi haline dönmeye başladığını, ancak bunun yıllar alacağını söyledi.