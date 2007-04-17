Ayetullah Hamenei: Ordu yerli imkanlarla daha da güçlendirilmeli

İran Ordusu komutanlarından bir gruba hitaben konuşan İslam İnkılabı rehberi, İslami İran ordusunun bugün teçhizat, tecrübe ve insan gücü açısından İslam İnkılabı öncesi ve zorunlu savunma dönemine göre son derece iyi olduğunu belirterek, İran ordusunun dini değerleri korumakta son derece üzerine önemli görev düştüğünü hatırlattı. İran ordu günü yıldönümü münasebetiyle konuşan İslam İnkılabı rehberi, İran ordusunun, İslam Cumhuriyetinden sonra yapısının dini ve inkılabçı bir özellikte değiştirilmesinin çok büyük gelişme olduğunu belirterek, bu dini ve inkılabçı özelliğin korunması gerektiğini vurguladı ve “dindarlık, inkılabçılık, girişimcilik, kararlılık, halkla ilişkiler, kendine güven ve çeşitli büyük sahnelere girme cesareti, gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması gibi konuların büyük önem taşımaktadır” dedi. İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Hamenei, ilerleme ve kalkınma konusunda hareket etmenin İran ordusunun ve komutanların en büyük görevi olduğunu belirterek; “İran İslam Cumhuriyeti’nde dine dayalı siyasi ve sosyal bir sistemin kurulması çok önemli bir girişimdir ve İslam Cumhuriyeti sistemi, dine dayalı halkçı bir yönetimdir” dedi.