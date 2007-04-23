İran Engelli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonu

İran engelliler voleybol takımı şampiyonluk mücadelesinin son karşılaşmasında Rusya takımı ile oynadığı maçı kazanarak, şampiyonanın birincisi oldu. Brezilya’da yapılan şampiyonada İran’ın ardından Rusya ikinciliği ve Almanya takımı üçüncülüğü kazandı. İran şampiyonada yaptığı 7 karşılaşmayı galibiyetle sonuçlandırarak finale kaldı ve final karşılaşmasında Rusya takımını da eleyerek şampiyonanın birincisi oldu. Şampiyonada Brezilya ve Almanya’dan hakemler karşılaşmaları yönettiler. Bu arada İran şampiyona sonrası 2009 yılında yapılacak dünya şampiyonasına ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.