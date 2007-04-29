İran: “Biz de İsrail’i 1000 Füze ile Vururuz”

İslami İran Silahlı Kuvvetleri Komutanı’nın basın işleri yardımcısı general Efşar, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini 1000 füzeyle vurma yönündeki tehdidine verdiği cevapta, “Hizbullah’ın birkaç yüz kilometre menzilli füzeleri karşısında ağır yenilgi alan İsrail’in İran’a karşı çaresiz kalacağı ve ağır yenilgi alacağı uyarısında” bulundu. İsrail başbakanı Ehud Olmert’in İran’a yönelik 1000 füze atabileceklerine dair açıklamasını sert dille kınayan İranlı askeri yetkili, “Olmert, İran’a yönelik girişecekleri bir saldırı karşısında İran’ın da aynı şekilde yani en az 1000 füze ile karşılık vereceğini ve İsrail’in çok büyük zarar göreceğini pekala bilmektedir, bundan dolayı akıllı olmalıdır” şeklinde uyarıda bulundu. İsrail’in İran’a saldıracak gücünün bulunmadığını belirten General Efşar, İsrail rejiminin psikolojik savaş yürüttüğünü söyleyerek, “Bu gibi açıklamalar nükleer konuda İran aleyhinde iktisadi yaptırımlar çerçevesindedir ama bu gibi çabalar İran’a yönelik yabancı yatırımı asla etkilemeyecektir zira bunun en bariz örneği de, İran’ın başta petrol ve doğal gaz olmak üzere çeşitli alanlarda imzalamış olduğu milyarlarca dolarlık anlaşmalardır” dedi.