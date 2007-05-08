Amerikalı askerler Iraklıların öldüğünü bildirmiyor

Amerikalı komutan Iraklı sivillerin Amerikalı askerlerce işkence edilmesi ve öldürülmesinden dolayı kaygılarını bildirdi. Iraktaki Amerika birlikleri komutanı general Deyvid Petraos Associetıd pres haber ajansına yaptığı açıklamada Irak meselelerinin Amerikalı komutanlarca izlendiği ancak Iraklıların Amerikan askerlerince öldürülmesi ve yaralanmasının alt kademedeki komutanlarca rapor edilmediğinin düşünüldüğünü söyledi. Amerika birliklerinin Iraktaki komutanı ayrıca Amerika askerlerinin bu tür hareketlerinin rapor edilmemesinin takip edileceğini bildirdi. Amerikalı komutan Iraklıların Amerikan askerlerince işkence edilmesi ve öldürülmesinin uzun süre Irakta kalıp ruhsal baskı altında bulunmalarından kaynaklandığını bildirdi. Üç gün önce Amerika savunma bakanlığı bir rapor yayınlayarak Iraklıların Irak’a gönderilen askerlerce işkence edilip öldürüldüğünü bildirdi. Bu arada Pentagon raporunda yapılan incelemelerin Iraktaki Amerikan askerlerinin üçte birinin ruhsal dengelerinin bozulduğunu gösterdiği belirtiliyor. Hali hazırda Irak’taki Amerikalı asker sayısı 145.000’dir. Ancak Bush’un talebi üzerine 28000 asker daha Irak’a gönderiliyor.