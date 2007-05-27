Doğu Kudüs'te polis ateş açtı, 2 Filistinli şehid oldu

TAHRAN,27 Mayıs 2007 (MNA)-- Doğu Kudüs'te, İsrailli sınır polisleri 2 Filistinli direnişçiyi şehit etti.
İsrail Kanal 2 Televizyonu'nun haberine göre, Doğu Kudüs'ün Beytüllahim'e yakın Şeyh Said mahallesinde, 2 Filistinli mücahid İsrailli sınır polisleriyle girdiği çatışmada şehit düşerken çatışmada polislerden 4'ü yaralandı. Sınır polislerinden 2'sinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı, sınır polislerine yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi.
News Code 493058
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