Mutteki: Düşman Lübnan’ın milli birliği ve Lübnan ordusunu hedef aldı

Tahran’da, Lübnan eski bakan ve milletvekillerinden olan Lübnan Demokrat Partisi başkanı Tellal Erselan’ı kabulünde bu konuya temas eden Mutteki, bölgenin yeni gelişmelere gebe olduğunu ama herhalükarda geleceğin bölge halklarının hayrına şekilleneceğine inandığını söyledi. Bölge milletleri ve devletlerinin, yaşanan gelişmeler ve gelecek için de son derece uyanık olmaları gerektiğini belirten Mutteki, İran’ın her zaman Lübnan’ın birlik ve beraberliğine destek verdiğini söyledi. Görüşmede Tellal Erselan da, Nehrül Barid Filistin mülteci kampında yaşanan olayların Lübnan’ı kavmi, mezhebi, aşiretler arasında çatışma gibi çeşitli fitnelere çekecek tuzakların son halkası olduğunu söyledi.