Mutteki: Düşman Lübnan’ın milli birliği ve Lübnan ordusunu hedef aldı

TAHRAN,29 Mayıs 2007 (MNA)-- İslami İran dışişleri bakanı Menuçehr Mutteki, Lübnan’da yaşanan son olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Lübnan aleyhinde 33 günlük savaşta aradıklarını bulamayanların şimdi farklı yollarla şom arzularını gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Tahran’da, Lübnan eski bakan ve milletvekillerinden olan Lübnan Demokrat Partisi başkanı Tellal Erselan’ı kabulünde bu konuya temas eden Mutteki, bölgenin yeni gelişmelere gebe olduğunu ama herhalükarda geleceğin bölge halklarının hayrına şekilleneceğine inandığını söyledi. Bölge milletleri ve devletlerinin, yaşanan gelişmeler ve gelecek için de son derece uyanık olmaları gerektiğini belirten Mutteki, İran’ın her zaman Lübnan’ın birlik ve beraberliğine destek verdiğini söyledi. Görüşmede Tellal Erselan da, Nehrül Barid Filistin mülteci kampında yaşanan olayların Lübnan’ı kavmi, mezhebi, aşiretler arasında çatışma gibi çeşitli fitnelere çekecek tuzakların son halkası olduğunu söyledi.
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