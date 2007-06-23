İslam Konferansı’ndan İran’a Nükleer Destek

Yalnızca İran değil bütün ülkelerin uluslar arası kanunlar çerçevesinde nükleer teknolojiden barış amaçlı yararlanma hakkının olduğunu söyleyen İhsanoğlu, İran’a yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu ve İran’ın nükleer hakkının tanınması gerektiğini söyledi. Ortadoğu bölgesinin kitle imha silahlardan arındırılması gerektiğini söyleyen Ekmeleddin İhsanoğlu, nükleer konuda çifte standardın kabul edilemez olduğuna dikkat çıktı. Bilindiği gibi İran’ın uluslar arası atom enerjisi kurumu gözetimindeki nükleer faaliyetlerine karşı çıkan ABD ve benzeri nükleer teknoloji sahibi ülkeler, siyonist rejimin İsrail’in elindeki yüzlerce başlıklı nükleer silaha ve bu rejimin gizli nükleer faaliyetlerine destek vermekteler.