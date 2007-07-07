Müslümanların terör karşısındaki sorumluluk ve tepkisi nasıl olmalı?

Onların da ‘Müslüman çıkması ihtimali var mıdır?’ diye içimde bir parantez açmaktan kendimi alamadım.. Ve yazık ki, öyle de oldu, bu kişiler de ‘Müslüman’ olarak lanse edildi dünya kamuoyuna.. Onların henüz o hadiselerdeki rolleri ve iddia gerçek ise, hedeflerinin ne olduğu bile bilinmiyorken, sırf isimlerinden Müslüman olduklarının anlaşılması, konunun dünyaya yeniden ‘İslamic terror’ diye sunulmasına yetti.. Ve ben, yine bir ‘11 Eylûl Sendromu mu?’ diye düşündüm.. Çünkü, Amerika’da meydana gelen korkunç ‘11 Eylûl 2001 Saldırıları’nda da henüz neler olduğu bilinmiyorken; henüz 6 saat geçmemişti ki, ‘İslamic terror’ lafı yükselivermişti! Emperyalizmin ‘olmaksızın yapamayacağı’ yeni bir ‘Soğuk Savaş’ için ‘ideolojik savaş stratejisyenleri’nin arayıp da bulamayacakları bir büyük fırsatı yakalamışlardı.. Hattâ o kadar ki, o yıkıntıların içinden elde edildiği açıklanan ve isimlerinden Müslüman oldukları anlaşılan kişilere aid, hemen hiç zarar görmemiş pasaportlar gösterilerek, konu Müslümanların üzerine yıkılıvermişti.. Bunun için de, Afganistan’da komünizme karşı verilen savaş yıllarında B. Amerika’nın kendisiyle yakın işbirliği içinde olduğu bilinen Usâme bin Laden ile, adı genelde pek bilinmeyen ‘El-Qaide’ isimli teşkilatı ‘günah keçisi’ olarak gösterilmişti.. Halbuki, o yolcu uçaklarındaki yüzlerce insan arasında tesadüfen ben de bulunabilir ve ismime bakılarak, ben de o 20-25 kişiye dahil edilebilirdim.. (Hatırlayalım, daha sonra da, bir ‘şarbon virüsü’ bulunan zarflarının Amerikan Kongresi’ne ve diğer önemli kuruluşlara gönderilmesi macerası yaşanmış ve sonra bu virüslerin, Pentagon adına, Amerikan Tarım Bakanlığı’nın laboratuvarlarında, bir mikrobiyolojik savaş için özel olarak üretildiği ve o programda çalışan ‘Prof. White’ isimli kişi aracılığıyla postalandığı ortaya çıkmıştı..) Gerçi, ‘İslamic terror’ suçlamasının ortaya çıkaracağı muhtemel tehlikeleri göz önünde bulundurarak, emperyalist dünyanın üst dereceli liderleri, ‘Terör’ün İslâm’a mal edilmesinden, ‘İslamic terror’ nitelemesinden kaçınılmalıdır..’ diyorlardı, ama bu sözler, ‘Biz öyle söylesek de, ey medya, siz işinizi bilirsiniz, devam edin..’ havasındaydı.. Nitekim, Bush ‘teröre teslim olunulmayacağı’ mesajı verirken, kendilerinin ‘The Crusaders’ (Haçlılar) durumunda olduğunu özellikle belirtiyordu.. Ve, Batı dünyasının anonim kültüründe ‘Haçlı’ denilince, karşı tarafın kimler olduğunu bilmeyen yoktu.. ‘11 Eylûl’ün Müslümanlar üzerine yıkılması, belki o anda, Amerikan emperyalizminin kendi iç çelişkilerinin ortaya çıkarması muhtemel iç karmaşa, çatışma ve ‘kaos’u önlemek için, kitlelerin dikkatini büyük ve inandırıcı sayılabilecek bir dış tehlikeye çevirmek taktiğinin de bir gereğiydi.. Nitekim, B. Amerika’yı ‘Şeytan İmparatorluğu’ olarak görüp ona karşı savaş açtığını gizlemeyen bir Hıristiyan tarikatı ile, Davidian Tarikatı’yla 1993’lerden beri sıcak çatışma halindeydi USA emperyalizmi ve ‘Davidian’ların Los Angeles’taki mahallesi toptan yok edilmiş ve bu tarikatın lider kadrosunun Texas’da bir yazlık evde âyin yaptığı sırada, çıkan bir yangında, içerde bulunan 90 küsur insandan kimse kurtulamamış ve yangının ilk anda, elektrik kontağından çıktığı belirtilmişken; konunun Amerikan Kongresi’nce daha fazla araştırılmak istenmesi karşısında, Clinton, başkanlık yetkisini kullanarak, ‘o dosyanın asla açılmamak üzere kapatılmasını’ kararlaştırmıştı. Ama, savaş bitmemiş ve nihayet, Amerika’nın içerde, o zamana kadar gördüğü en büyük terör eylemiyle karşılaşmış ve 19 Nisan 1995’de Oklahoma City’deki Eyalet Valiliği havaya uçurulmuş ve 169 kişi can vermişti.. O terör eylemi üzerine, önce, aylarca İran İslâm Cumhûriyeti suçlanmış ve amma bu eylemi Timothy McVeigh isimli ve ‘Davidian Tarikatı’ üyesi bir gencin yaptığı ortaya çıkmış ve bu genç, ‘Şeytan İmparatorluğu’yla savaşımız devam edecek..’ sloganlarıyla, 11 Haziran 2001’de, yani 11 Eylûl Saldırıları’ndan 3 ay önce idâm olunmuştu. Bütün bunlar, Amerika’nın kendi içindeki bir potansiyel sosyal çatışma tehlikesinin büyüklüğünü gösteriyordu.. O halde, bu gibi eylemlerin, -komünizm artık yere serildiğine göre- yeni bir büyük düşman üzerine atılması gerekiyordu.. Bunun için, bazı Müslümanlar da hazırdı. Çünkü, dünyanın çeşitli yerlerdeki çatışmalarla, Müslümanlar modern savaş imkânları ve savaş kabiliyetlerini arttırmışlardı.. Üstelik, İslâm ve Müslümanlara yönelik suçlamalar, Müslümanların yeni nesillerini de heyecanlandırıyor ve bu gibi eylemlerin sahiblenilmesi fikrini yeşertiyordu.. Tabiatiyle, Müslüman toplumların bünyelerindeki rahatsızlıklar da, bazılarına, dünyayı kendi isteklerine göre düzenleme hedeflerini gerçekleştirmek için silahlı mücadele gerekliliğini de telkin edebilir.. Ancak, bu, İslâm’ın ‘terör dini’ olarak anlaşılması için kötüye kullanılıyorsa, düşmanın elindeki bu silahı etkisizleştirmek de düşünülmeli değil midir? 14 asırdır, milyarlarca insanı cezbetmiş ve büyük medeniyetlere yataklık etmiş olan bir inanç sistemini bir ‘terör kaynağı’ olarak görmek.. İşte asıl büyük tehlike, burada.. Çünkü, milyarlarca insanın potansiyel düşman görülmesi, onların psikolojisini etkilemez mi ve bu durum, aynı zamanda, ‘çatışmacı bir dünya görüşü’nün teşviki de olmaz mı? Ancak, ‘emperyalizme karşı savaşmak’ adına gibi gözükse bile, Müslüman kimselerce emperyalizmin hâkim olduğu toplumlardaki sivil hedeflerin de hedef alınıyor gibi bir görüntü verilmesinin, İslâm ve Müslümanlar aleyhinde olduğu görülmeli değil midir? Sahi, niçin çoğu kez, Müslüman ismi taşıyan ve belki kendilerini de İslâm’a nisbet eden ve İslâmî olarak gördükleri hedefleri gerçekleştirmek isteyen kimseler çıkıyor bu gibi eylemlerin ardından? Ve biz Müslümanlar topyekûn olarak, bu gibi saldırıları tasvib ediyor muyuz? Bu saldırılar sonrası ortaya çıkan tartışmalarla, -İslâm’ı tedkik edip öğrenen birkaç bin insana karşı- yüzmilyonlar da İslâm hakkında yanlış bilgilere sahib oluyorsa.. Direkt bir saldırı olmadıkça ve hele de sivil hedeflere saldırılması karşısında, Müslümanlar olarak sorumluluk ve tepkilerimiz olmalı değil midir ve ‘hayır’sa niçin, ‘evet’se nasıl? Bu konuların üzerinde durmakta galiba gecikiyoruz.. Ki, bu gibi eylemler, bizzat Müslüman toplumları da içten içe vuracağa benziyor.. Pakistan’daki ‘Lal Mescidi’ hadiseleri, bunun son örneği.. S.E.Çakırgil