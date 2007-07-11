HAMAS'tan İsrail ürünlerine yasak

İsrail Meyve Üreticileri Derneği Sözcüsü, Hamas'ın Maliye Bakanlığının İsrail menşeli meyve ve sebzelerin Gazze'ye girişlerini yasakladığını duyururken, yasağın İsrailli meyve yetiştiricilerine günde yaklaşık 3-5 milyon şekellik (750 bin dolar ile 1 milyon 250 bin dolar) zarara neden olduğunu söyledi. İsrail, her yaz sezonunda Gazze Şeridi'ne tonlarca muz, kayısı, erik, avokado gibi meyve ile sebze ihracatı yapıyor. Gazze'deki ithalatçıların yasaklama kararına uyacaklarının öğrenilmesinden sonra, İsrail'deki işadamlarının da programlanan 60 kamyon dolusu ürünü Gazze'ye göndermedikleri belirtildi. Mal gönderiminde kullanılan Kerem Şalom geçişine ise sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden 5 roket atıldı. Kerem Şalom geçişi halen kapalı bulunuyor. Hamas sözcüsü Fevzi Barhum, daha önce yaptığı açıklamada, mal gönderimleri için, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom'un açılmasına karşı olduklarını söylemiş ve bunu, İsrail ile Amerikan yanlısı El Fetih'in Gazze'deki Filistinlilere komplosu olarak değerlendirmişti. İsrail Başbakanlığı sözcülerinden David Baker da Hamas'ın yasaklama kararını eleştirerek, Hamas'ın Filistinlilerin hayatını zora sokarak İsrail'e karşı kışkırtmak istediğini söyledi. Gazze Şeridi'nde, İsrail ve Mısır sınırlarında 6 geçiş noktası bulunuyor. Öte yandan, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde hakimiyeti ele geçirmesinden bu yana, yaklaşık bir aydır kapalı bulunan, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah geçişinin açılması için, Gazze'deki Hamas yetkilileri de Mısır'a çağrıda bulunmayı sürdürüyor. Görevden alınan Başbakan İsmail Haniye, dün akşam Mısır'ı uyararak, Refah'ın Mısır tarafında bekleyen 6 bin dolayındaki Gazzelinin Gazze Şeridi'ne geri dönebilmesi için çabalarını yoğunlaştırmasını istedi. Haniye, Mısır'ın bu konuda elinden geleni yapacağından emin ve ümitli olduğunu söylerken, üstü kapalı olarak, kapının kapalı tutulmasından Abbas'ı suçladı.