Avrupa'da İlk Kez Bir Kiliseye Ceza Kesildi

İspanya Yüksek Mahkemesi, 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunan rahibe göz kulak olamadığı için Madrid Başpiskoposluk makamına verilen 30 bin avro para cezasını onayladı. Katolik Kilisesinde reşit olmayan çocuklara cinsel taciz olayları geçmişte yaşansa da ilk kez mahkeme, Katolik Kilisesini de sorumlu tutarak ceza verdi. 1999-2001 yılları arasında 12 yaşındaki çocuğa birçok kez cinsel tacizde bulunduğu belirlenen 74 yaşındaki rahip Rafael S.N., 2 yıl hapis cezası alırken, rahibin çalıştığı kilisenin içinde cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, rahibin bağlı bulunduğu Madrid Başpiskoposluğunu da sivil sorumluluğunu yerine getirmeyerek çalışanlarına göz kulak olmama ve kontroletmemekten kusurlu buldu.