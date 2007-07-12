Ahmedinejad’dan İhracata Teşvik

Ahmedînejad , Ticaret bakanı, İhracat kalkındırma bankası, İhracat güvence fonu başkanlarının da bulunduğu, ihracatçılar ve yatırımcılardan oluşan bir grubu kabulünde, ülke genelinde petrol dışı ürün ihracatının 16 milyar dolar sınırına yükseldiğini ama bu rakamın yeterli olmadığını daha fazla yükseltilmesi gerektiğini söyledi. İslami İran Cumhurbaşkanı ihracatını önünde bulunan engellerin kaldırılması için ilgili kurumlar ve bakanlıklara konu hakkında çalışma yapmaları çağrısında bulunarak, ihracatçılar ve yatırımcılardan kendilerine bir temsilci seçerek çalışmaları hakkında kendisine danışmanlık yapması önerisinde de bulundu.