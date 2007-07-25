Türkiye halkı ABD'yi tehdit olarak görüyor

Pew Araştırma Merkezi adlı Amerikan kuruluşunun yayımladığı yeni "küresel eğilimler" raporunda, Türk halkının yüzde 77'sinin, ABD'yi potansiyel askeri tehdit olarak gördüğü belirtildi. Nisan-Mayıs aylarında 47 ülkede yapılan anketin verilerinden yararlanılarak hazırlanan raporda, Türk halkının yüzde 64'ü de ABD'yi Türkiye'ye yönelen en büyük tehdit kaynağı olarak değerlendiriyor. Türklerin tehditler listesinde ABD'yi, yüzde 13 ile Irak, yüzde 9 ile Rusya izledi. Pew tarafından üç hafta önce yayımlanan başka bir anket raporunda da Türk halkının sadece yüzde 9'unun ABD'ye olumlu baktığı dile getirilmişti. Yeni raporda da Türklerin yüzde 72'sinin, terörü ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğüne işaret edildi. Anket verilerine göre, Türk halkının yüzde 63'ü siyasi liderleri beğenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olumlu bakanların oranı da yüzde 85 oldu. Medya ise anketin kaybedenleri arasında yer aldı. Ankete göre, Türklerin sadece yüzde 26'sı, medyanın olumlu bir rol oynadığını düşünüyor. Anketin Türkiye bölümünde 971 kişi yer aldı.