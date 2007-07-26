Irak'taki Azerbaycan askerleri geri dönüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Vügar Verdiyev, Irak'ta 150 Azerbaycan askeri olduğunu ve askerlerin her yıl değiştiğini açıkladı. Temmuz ayı başında Irak'a görev devri için 88 asker gönderildiğini söyleyen Verdiyev, değişimlerin devamlı yapıldığını açıkladı. Irak'ın Arambar eyaletinde Uluslararası Barış Gücü'nün bünyesinde 150 Azerbaycan askeri bulunuyor. Azerbaycan askerleri bir su barajının güvenliğinden sorumludurlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'tan başka 22 Azerbaycan askeri Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve 33 Azerbaycan askeri de Kosova'da görev yapıyor.