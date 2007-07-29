Feyyaz Hükümetinden Direnişi Bitirme Çabaları

Feyyaz hükümetinin bu alanda aldığı en son karar, işgale karşı direniş ifadesinin hükümet programından çıkartılması. Feyyaz Hükümet kabine üyelerinden biri yaptığı açıklamada Filistin kanunlarından işgale karşı direniş ifadesinin tamamen çıkartılacağını belirtti. Bu, Özerk Yönetim Başkanı Mahmut Abbas'ın halk tarafından seçilmiş Milli Birlik Hükümeti yerine atadığı yasadışı Feyyaz hükümetinin bu alandaki ilk icraatı değil. Feyyaz hühükümeti daha önce de Filistin'de Özerk Yönetim'in kontrol altında tuttuğu bölgelerde silah taşınmasının yasaklanması hususunda adımlar atmış ve işgale karşı direnenleri tutuklayacaklarını açıklamıştı. Feyyaz hükümeti sözcülerinden Eşref el-Acremi yaptığı basın toplantısında "Hükümetin silahlı direnişin sona erdirilmesi noktasındaki tutumu son derece net. Bunun Filistin devletinin kurulmasıyla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Nemr Hammad ise Filistin intifadasının artık ülkede kaos ve karmaşanın sembolü haline geldiğini bu nedenle bu karmaşanın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Barış sürecinin masaya yatırıldığını belirten Hammad, ulusal mücadelenin füze ya da kaleşnikofla değil barışçı yollarla da verilebileceğini söyledi. Filistin'de bundan önce Hamas tarafından kurulan iki hükümetin programında da "işgale karşı direniş" ifadeleri yer alıyor ve bunu gerçekleştirmek de hükümetin sorumluluğuna bırakılıyordu.