İsrail’den Geri Çekilmenin Farklı Mesajı !

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail'in Batı Şeria'dan büyük çaplı olarak çekilmeden önce bir füze savunma sistemine sahip olması gerektiğini söyledi. Barak'a çok yakın bir yetkili adının açıklanmaması kaydıyla yaptığı açıklamada, Savunma Bakanının barış çabalarını desteklemekle beraber, İsrail'in Batı Şeria'dan çekilmeden önce güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu söyledi. Yetkili, İsrail'in böyle bir çekilmeden önce roketlere karşı olan da dahil bir savunma sistemine sahip olması gerektiğini belirtti. Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin önemli bir unsurunu İsrail'in Batı Şeria'dan çekilmesi oluşturuyor. İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmalarından ihtiyat Tuğgeneral Shlomo Brom, Filistinli direnişçilerin İsrail'e karşı kullandığı Kassam füzeleri havada sadece 20 saniye kaldığı için, bu füzelerin ateşlendikten sonra önlenmesinin zor olduğunu söyledi. İsrail'in devlet silah şirketi Rafael'in Kassam ve daha uzun menzilli Katyuşa füzelerine karşı bir savunma sistemi geliştirdiğini belirten Brom, "böyle bir sistem 6 ya da 7 yılda hazır olur. Bu da Filistinlilerle yapılması muhtemel bir anlaşmayı belirsiz bir tarihe erteler" diye konuştu. Daha önceki hükümette Savunma Bakan Yardımcısı olarak füze savunma sistemi projesinin başında olan milletvekili Ephraim Sneh ise sistemin tamamlanmasının sadece 2 veya 2,5 yıl, Filistinlilerle barış görüşmeleri ve barış anlaşmasının uygulanmasınınsa bundan sonra en az 7 yıl alacağı tahmininde bulundu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Savunma Bakanı Barak'a yakın yetkili, İsrail'in Suriye ve İran'ın elindeki Arrow füzelerine karşı da bir sistemi geliştirmekte olduğunu söyledi.