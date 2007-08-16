ABD'nin Şanghay Kaygısı

Bugün başlayan zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan Blank, örgütün genişleme gündemi ve yeni işbirliği ve ortaklık anlaşmasının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Blank, "Türkmenistan'ın tam üye olması için örgüt çaba sarf ediyor. Bugün yapılacak zirvede genişleme önemli gündem maddesi olacak. Gözlemci üyelerden İran başta olmak üzere Pakistan, Hindistan ve Moğolistan'ın tam üyeliği de gündemde olacak. Tam emin olmamakla birlikte bu genişlemenin gerçekleşeceğini bekliyorum." dedi. Rusya'nın doğalgaz konusunda OPEC tarzı bir oluşum için uzun zamandır çalıştığına değinen ABD'li uzman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bişkek zirvesinde bu konuda bir çatı oluşturabileceğine dikkat çekti.