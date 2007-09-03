İngilizler Basra'yı terkediyor

Irak Savunma Bakanlığı, İngiliz askerlerinin Basra Sarayı'ndan çekilmeye başladığını açıkladı. Askerlerin, Basra Havaalanı yakınlarındaki İngiliz üssüne çekildikleri bildirildi. Irak’ın güneyindeki Basra kentinden İngiliz askerleri çekilmeyi tamamladı. Basra'daki Irak güvenlik operasyonlarının sorumlusu General Mahen el Firayci, İngiliz askerlerinin bu sabaha karşı kent merkezindeki üsleri olan Basra Sarayı'ndan çekilme işlemini tamamladığını ve sarayı koruma görevini Irak ordusunun üstlendiğini söyledi. Askerlerin saraydan ayrılmasıyla İngilizlerin Basra'nın merkezindeki varlığı sona erdi. İdam edilen Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin için yapılan Basra Sarayı'ndan ayrılma, İngiliz askerlerinin Basra vilayetinin kontrolünü tümünü Iraklılara bırakmada bir adım ve Irak'tan tamamen çekilmenin yolunu açıyor. İngiliz askerlerinden küçük bir birimin çekilmesi bir süredir bekleniyordu. Çekilen 550 asker, kent dışında bulunan İngiliz hava üssündeki 5 bin 500 askerler katılacak. Bu arada, İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, bugün, İngiltere'nin Basra vilayetinin tümünü en erken gelecek ay Irak ordusuna devretmeye hazırlandığını duyurdu. BİR HAFTADA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA BİR SALDIRI Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta Pazar günü bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda dört kişi öldü. Güvenlik ve hastane kaynakları, patlamanın yerel saatle 15.00'te Bağdat'ın kuzeyindeki Kazımiye semtinde meydana geldiğini, saldırıda yaralanan sekiz kişinin hastaneye kaldırıldığını söylediler. Bağdat'ta bir haftayı aşkın bir süreden beri bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmemişti. Yine Pazar günü Amerikan ordusu, "Son üç günde El Kaide üyesi 22 teröristin öldürüldüğünü" duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "teröristlerin Bağdat ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü" belirtildi. KERBELA OLAYLARI SORUŞTURULUYOR Irak Başbakanı Nuri El Maliki ise Kerbela'da geçen hafta meydana gelen kanlı çatışmalarla ilgili soruşturma açtırdı. Olayları kışkırtmakla suçlanan Mehdi Ordusu'nun lideri Mukteda Sadr ise soruşturmanın adil olmaması durumunda örgütünün altı ay süreyle askıya aldığı faaliyetlerine yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturma için bir komisyon kurulduğu bildirildi, ancak komisyonun yapısı hakkında bilgi verilmedi. Açıklamada, komisyonun görevini "tarafsızlık içinde ve profesyonelce" yapacağı kaydedildi. Komisyonun çalışma süresi hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, komisyonun görevini en kısa zamanda tamamlayacağı belirtildi.