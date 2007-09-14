Ahmedinejad ve Katar Emiri’nin Telefon Görüşmesi

Görüşmede, Mübarek Ramazan ayına girilmesi münasebetiyle tebriklerini ileten cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedînejad, Rahmet ve bereket ayı mübarek Ramazan'ı Katar halkı ve hükümetine tebrik etti ve iki ülke halklarının daha bir yakınlaşmasına vesile olmasını diledi. Katar emiri Şeyh Hamd Bin Halife âl-i Sanî de mübarek ramazan ayını başta İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneî olmak üzere bütün İran halkına tebrik ederek, İslam ümmeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini bunun için de bütün İslam ülkeleri yetkililerinin sorumlu olduğunu hatırlattı.