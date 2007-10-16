Hazar denizi sahili ülke liderleri Tahran'da (foto)

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedînejad'ın ev sahibliğinde, Rusya devlet başkanı Vlidamir Putin, Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan cumhurbaşkanı Kurban Kali Bedri muhammedof ve Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazenbeyof'un katılacağı toplantı için konuklarda gelmeye başladı.

Kazakistan Nursultan Nazarbey ve beraberindeki heyeti dün öğlenden sonra Tahran'a gelirken, diğer konuklar da bu gün geliyor. Rusya devlet başkanı Vlidamir Putin, 180 kişiden oluşan kalabalık bir heyetle Tahran oturumuna katılacak olması ise, batılı ülkelerin Putin'in İran ziyaretinin iptali için yürüttükleri diplomasi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Tahran oturumu ikili ve bölgesel işbirlikleri için bir ortam hazırlayacak.

İran, Kazakistan ve Türkmenistan arasında demir yolu işbirliği anlaşması imzalanacak, Azerbaycan ile İran arasında, Nahcivan özerk cumhuriyeti arasında köprü açılışı yapılacak ve Rusya ile Buşehr nükleer santralinin işletmeye açılması başta olmak üzere bir çok alanda müzakereler yapılacak.

Foto:Muhsin Seccadi