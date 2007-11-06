İran Başsavcısı: Yaptırım Bizden Fazla Düşmanlar Zarar Görür

Bugün İran’ın Erak kentinde açıklama yapan İran Başsavcısı, Beyaz Saray’ın başta İran olmak üzere dünya meseleleri konusunda cahilce ve zorbaca kararlar aldığını belirterek, ABD’nin bu gibi kararlarının İran milleti içinde zerre kadar olumsuz etkisi olmayacağını aksine İran milletinin birlik ve beraberliğinin daha da kenetlenmesine vesile olacağını söyledi. Necefabadi, İran’da inkılabın üzerinden 28 yıl geçtiğini ve bu süre içinde İslam düşmanlarının sürekli İran’a yaptırım yaptıklarını ama bu yaptırımlardan İran yerine kendilerinin zarar gördüğünü çünkü bugün İran’ın başta nükleer teknoloji olmak üzere savunma, sanayi ve diğer alanlarda kendine yeterli hale geldiğini söyledi.